Başkan Kesikbaş, "15 Temmuz, ülkemiz için milattır”

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kesikbaş, yayınladığı mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında ifadelerine yer verirken şehitleri ve gazileri minnetle andı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni milletin iradesi dışında hiçbir gücün yönetemeyeceğini vurgulayan Kesikbaş, mesajında şu sözleri kullandı:

“Milli iradenin, milli birlik ve beraberliğin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez anlayışının kalıcı olarak tescillendiği 15 Temmuz’un 5. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz, ülkemiz için milat olmuş, darbe girişiminin püskürtülmesi ile toplumumuz önemli bir süreçten geçmiş ve Türk milleti, demokrasi adına büyük bir imtihan vermiştir. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Demokrasi düşmanlarına karşı halkımızın göstermiş olduğu tavır en büyük takdiri hak etmektedir.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”