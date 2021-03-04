Başkan Kazım Kurt, "Hepimiz bu güzel mozaiğin farklı renkleri olan birer parçasıyız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de çok sayıda Balkan göçmeninin yaşadığını, kentin Türkiye’nin küçük bir kesiti olduğuna belirterek, "Hepimiz bu güzel mozaiğin farklı renkleri olan birer parçasıyız" dedi.

Başkan Kurt, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan’ı ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Seyfettin Çalışkan’a Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Kodak eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Çalışkan 7 Mart tarihinde yapılacak olan Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu seçimlerine başkan adayı olduğunu ifade etti. Adaylığı hakkında bilgi vermek için Başkan Kurt’u ziyaret ettiğin dile getiren Çalışkan, misafirperverliği için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

“Hepimiz bu güzel mozaiğin farklı renkleri olan birer parçasıyız”

Seyfettin Çalışkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Çalışkan’a adaylığı için hayırlı olsun dileklerini iletti. Eskişehir’de çok sayıda Balkan göçmeninin yaşadığını söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir’in de Türkiye’nin küçük bir kesiti olduğuna dikkat çekti. Başkan Kurt, “Hepimiz bu güzel mozaiğin farklı renkleri olan birer parçasıyız. Yıllarca barış içinde yaşadık. Bu kardeşlik ortamının devam etmesi için de Odunpazarı Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Balkan Göçmenleri Derneği ve diğer muhacir dernekleri ile bir arada uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.