Başkan Erden soğan tarlasında çalışan kadınların sorunlarını dinledi

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden tarlada çalışan kadınların sorunlarını dinledi.

Kadınlar, Yazıdere mahallesinde soğan sökümü ve çuvallamasında çalışıyor. Kadınları tarlada ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Erden; ’’Bereketli memleketimizde ve güzel ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadınlarımız üstlenmektedir. Kadın çiftçilerimizin tarımsal üretimle birlikte ekonomiye katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Tüm tarım sektörü içerisinde her türlü zorluğa rağmen görev alan kadın ve anneler paha biçilmezdir. Kadının alın teri, toprak için de bereketin kaynağıdır. Biz de bugün burada, ilçemiz Cevizli mahallesinin emektar kadınlarını tarlada ziyaret ettik. Karademlik çaylarından ikramda bulundular kendileri ile hasbihal ettik, sorunlarını dinledik. Zor şartlarda üretime verdikleri katkı, destek takdire şayandır. O ürünler sofralarımıza gelinceye kadar olan süreçteki emekleri çok büyük, ellerine, emeklerine sağlık’’ diye belirtti