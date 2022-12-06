Başkan Çalışkan’dan, yıkılması gündemde olan Hal Camii’ne ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yapılan imar değişikliğiyle yıkılması gündemde olan Tepebaşı ilçesindeki Hal Camii’nin durumuna ilişkin Eskişehir İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını belirtti.

Sürecin hukuki neticelerinin takipçisi olduklarını vurgulayan Başkan Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“1/5000 revizyon imar planlarında Tepebaşı ilçemizde bulunan Hal Camii’nin olduğu alanda ticaret-turizm alanı olarak yapılan düzenleme kararının iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Keza, yeni imar planlarıyla camii olarak belirlenen alana da camii yapılmasında büyük fayda var. Çünkü gelişen ve değişen nüfus yapısı itibariyle Hal Camii’ne de yeni yapılacak camiye de ihtiyaç olduğu açıktır. Belediyeler yıkma değil, mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün de haklarını savunmaya devam edeceğiz. Davaların hukuki neticelerinin takipçisiyiz.”