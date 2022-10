Başkan Çalışkan’dan 29 Ekim mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan mesajında, “Anadolu topraklarına vatan, hürriyet, adalet, beraberlik mührünü vuran milletimiz kazandığı zaferi Cumhuriyetle taçlandırmış ve yönetimini ‘milli irade’ üzerine bina etmiştir. Ülkemiz her renkten, her sesten, her kökten insanıyla geçmişten bugüne getirdiği birlik ve beraberlik mirasını yarınlara güvenle ve yılmadan taşıma azmindedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast etmeye yeltenenlerin karşısında milletimizin hukuku, devletimizin adaleti daima var olacaktır. Bugün bizlere düşen, asırlardır sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde demokratik Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek olmalıdır. Türkiye, Cumhuriyetin 99. yılında bu hedeflere Cumhurbaşkanımız liderliğinde birlik ve beraberliğini koruyarak kararlılıkla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti azim ve kararlılığıyla 21’inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.