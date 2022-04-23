Başkan Çalışkan’dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği mesajda, “Bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğini tüm dünyaya 102 yıl önce bugün ilan ettik. O gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesi, bu değerleri yarınlara gururla taşımamızın da en büyük teminatıdır. Milli iradenin yansıması olan Meclisimizin bu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocuklarımızın berrak zihinlerinde yer etmesi başlıca hedeflerimizden biridir. Bu anlamı yaşatmak için, bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız” dedi.

“Özgüvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır”

Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacaklarını belirten Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. yılını tebrik ettiğini dile getirdi. Bayramı en içten dilekleriyle kutladığını söyleyen Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle; özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve özgüvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız. Aziz milletimiz, sadece kendi evlatlarının geleceği için değil, tüm çocuklar için daha adil, daha insani ve daha merhametli bir dünya yolunda bir asır önce olduğu gibi bugün de umuttur”