Başkan Çalışkan: “Park, sosyal ve kültürel tesis alanları ticaret alanı olamaz”

AK Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’ni ziyaretinde, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen ve bir yığın yanlışla dolu revizyon imar planlarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Bu revizyon imar planıyla birlikte evlatlarımızın vakit geçireceği park, spor ve oyun alanlarının yerinde yeller esiyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin gündemi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen Revizyon İmar Planları oldu. Oda Başkanı Hüseyin Orkun Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalışkan; park, sosyal ve kültürel tesis alanlarının ticaret alanı ve konut yapılamayacağını söyledi. İmar planlarının askı sürecinin devam ettiğini de hatırlatan Çalışkan, “Şehrimiz için dertlenmeye, hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda ziyaretlerimiz çerçevesinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasındayız. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen ve bir yığın yanlışla dolu revizyon imar planlarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Bu revizyon imar planıyla birlikte evlatlarımızın vakit geçireceği park, spor ve oyun alanlarının yerinde yeller esiyor olabilir. Hemşehrilerimiz bu planları incelemeli ve bölgelerinde kaldırılan parklara ilişkin yasal itiraz haklarını kullanmalılar” dedi.

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hukuksuz uygulamalara dönük inadından artık vazgeçmeli”

Konuşmasının devamında park, sosyal ve kültürel tesis alanlarının ticaret yerleri olamayacağını söyleyen Çalışkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Güzel şehrimiz Eskişehir, bazılarının her istediğinde kafalarına göre imar planı değiştirecekleri oyun alanı değil. Her fırsatta söylüyoruz ve bir kez daha yineliyoruz. Park, sosyal ve kültürel tesis alanları ticaret alanı olamaz! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hukuksuz uygulamalara dönük inadından artık vazgeçmeli. Şehrin, Çoraklık mevkii gibi çözüm bekleyen sorunları yerine, parsel bazında imar değişiklikleri ve parkların ortadan kaldırılmasıyla çocuklarımızın geleceğine kötülük edilmektedir.”