Başkan Çalışkan; "Milletimiz yüksek ruh ve şuur ile kuruluşun en büyük zaferini elde etmiştir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çalışkan, mesajında, “Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümündeyiz. Milletimiz, tarihin en şanlı istiklâl mücadelesini vermiş, yediden yetmişe bütün halkın katılımıyla 30 Ağustos’ta ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur ile kuruluşun en büyük zaferini elde etmiştir. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’ten başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin ve Sultan Alparslan’ın torunları, esareti kabul etmeyeceğini 30 Ağustos günü dünyaya haykırmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, vatanı için her şeyini ortaya koymuş, dâhili ve harici düşmanlara geçit vermeyeceğini ispat etmiştir. Milletimiz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına; vatan, istiklâl, hürriyet ve adalet, birlik ve beraberlik mührünü vurmuştur. Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Hürriyet ve milli irade meşalesini yakarak yolunu aydınlattığınız bu aziz millet, size minnettardır. İstiklâl, istikbâl ve muasır medeniyet davanızın takipçisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi; saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!”