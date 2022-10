Başkan Çalışkan, genç esnafla buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Genç Esnaf Buluşmaları” programı çerçevesinde girişimci gençlerle bir araya geldi.

İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa; İl Başkanı Zihni Çalışkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ve çok sayıda genç esnaf katıldı.

“Gençlerimiz dezenformasyona karşı dikkatli olmalı”

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çalışkan, “Eskişehir’imize işletmeleri ile hizmet üreten genç esnafımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Genç kardeşlerimizin talep ve önerilerini ilk ağızdan dinliyor, neyi daha iyi yapabilirizi sohbet ediyoruz. Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve dijitalleşme noktasında her fırsatı değerlendiriyorlar. Maşallah diyelim lakin gençlerimiz algı oyunlarına karşı daha dikkatli olmalı, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona kapılmadan ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam etmeliler. Hükümetimiz her daim gençlerimizin yanında ve gençlerimize yol haritası olacak projeler üretmek için durmaksızın çaba sarf ediliyor. Her yıl ihtiyaca ve gelen taleplere göre iş kuracak gençlerimize hibe ve faizsiz kredi destekleri sürüyor. Ufku açık gençlerimizi gördükçe ülkemizin geleceğinden çok daha emin oluyoruz. Programa katılımlarından dolayı genç esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.