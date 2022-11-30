Başkan Çalışkan Bakan Bozdağ’a ek adliye binası talebini iletti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ziyaret ettiği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yürütülen projeler ve bilhassa ek adliye binamıza dair taleplerini iletti.

Bakam Bozdağ’ı ziyaret eden görüşmelerde bulunan Başkan Çalışkan, konuyla ilgili açıklamasında, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret ederek, şehrimize ilişkin bakanlığımız tarafından yürütülen projelere ve bilhassa ek adliye binamıza dair taleplerimizi ilettiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yerel bazlı taleplerini ivedi biçimde çözüme kavuşturmak adına kurum ziyaretlerimize devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.