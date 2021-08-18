Başkan Bozkurt’tan polis uygulama noktasına ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İsmetpaşa Mahallesindeki Bursa-Kütahya Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, polis memurlarıyla bir süre sohbet etti. Başkan Bozkurt, trafik denetlemesi yapan polis memurlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.