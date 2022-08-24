Başkan Bozkurt’tan Kaymakam Ustaoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni göreve başlayan İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnönü Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile birlikte bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ustaoğlu’na Başkan Bozkurt teşekkür ederken, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu da nazik ziyaretleri dolayısıyla İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.