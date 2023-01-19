Başkan Bozkurt’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye

TBMM’de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı’na katılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ertuğrul Gazi Kılıcı’nı hediye etti.

TBMM’de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı’na Eskişehirller damga vurdu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile İnönü ve Han ilçelerinden çok sayıda vatandaş TBMM’deki grup toplantısına katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Konuşma sonrasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Günay ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "İnönü Belediye Başkanımız Sayın Kadir Bozkurt, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ertuğrul Gazi Kılıcı’nı takdim etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza Eskişehirli hemşerilerimizin sevgi ve hürmetlerini ilettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İnönülülerin selamlarını ileten Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Ertuğrul Gazi kılıcı sürprizinden büyük memnuniyet duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’e ve İnönü’ye selamlarını ileterek teşekkür etti.