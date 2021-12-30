Başkan Bozkurt’tan Avcı’ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı ziyaret etti.

Manda kaymağı ve yoğurt üretimini yaygınlaştırma ve ülke çapında tanınan Eskişehir’in İnönü ilçesine manda temini için çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, gerçekleştirdiği ziyarette İnönü’nün markalarından biri olan manda kaymağı ve manda yoğurdu üretimine katkı sağlamak amacıyla manda teminine verdiği destekten dolayı ilçesi ve şahsı adında Başkan Avcı’ya teşekkür etti.