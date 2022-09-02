Başkan Bozkurt, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılı dolayısıyla görevli zabıta ekipleri ile bir araya geldi.

Huzur ve güveni tahsis etmekle Zabıtaların çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Bozkurt, yaptığı konuşmada: ‘’Vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Zabıta Teşkilatımızın 196. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Zabıta Haftası vesilesiyle görevini fedakârca yapan tüm zabıta ekiplerimize kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanlığında görevli zabıta ekipleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.