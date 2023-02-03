Başkan Bozkurt, “Yeter ki yağsın, biz hazırız”

Eskişehir İnönü ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediyei Başkanı Kadir Bozkurt, uzun zamandır beklenen kar yağışı ile ilgili olarak “Yeter ki yağsın biz hazırız” dedi.

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi, kar yağışının ardından ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla tuzlama ve kar küreme çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden sürdürüyor. Meteorolojinin günler öncesinden verdiği uyarlıları dikkate alan İnönü Belediyesi kış hazırlıklarını daha öncesinden tamamlayarak ilçe içerisindeki çalışmalarına kar yağışının ardından da devam edecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmaların ilçede vatandaşların sık olarak kullandıkları alanlarda yoğunlaştığını belirterek, uzun zamandır beklenen kar yağışı ile ilgili olarak “Yeter ki yağsın biz hazırız” dedi.

Belediye tarafından yapılan çalışmaların kar yağışının ardından aralıksız devam edeceği belirtildi.