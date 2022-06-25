Başkan Bozkurt Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığının ödül törenine katıldı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığının ödül törenine katıldı.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 2021-2022 Yunus Emre Akademisi ödül töreni düzenlendi. Hasan Polatkan Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılın siyaset, spor ve bilim dallarında ödüller verilen törende Yılın Siyasetçisi kategorisinde, Ülkü Ocaklarına ve Yunus Emre Akademisine katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanlığı adına İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ödül aldı.

İnönü Belediye Başkanlığına verilen ödülden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Bozkurt, ‘’ 2021-2022 Yunus Emre Akademisi ödül töreninde ödül alan kardeşlerimizi ve gönüldaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Coşkulu katılımın olduğu ödül töreni ödüllerin verilmesi, video gösterimi, şiir dinletileri ve konserlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.