Başkan Bozkurt öğrencilerle piknikte buluştu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Yaz Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilerle piknikte bir araya geldi.

İnönü İlçesinin Yenice Mahalle Çarşı Camiinde eğitim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve kurum amirlerinin katılımlarıyla piknik düzenlendi. İnönü Türk Hava Kurumu alanında düzenlenen piknik organizasyonunda Başkan Bozkurt ve İlçe Kaymakamı Kurt, minik öğrencilerle İnönü’de güneşli havanın tadını çıkararak hoşça vakit geçirdiler. Öğrencilerle sohbet ederek voleybol, futbol vb.oyunlar gibi çeşitli aktivitelerde bulunan Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kurt, minik öğrencilere çeşitli ikramlar bulundular. Yaz Kuran Kursunda ve Eğitim-Öğretim hayatlarında çocuklara başarılar dileyen Başkan Bozkurt, “Gençler bizim geleceğimiz, dinimizi tanıyan, bilen, yaşayan gençlerin yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, çocuklarımıza Kur’an Kursunda ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Piknik organizasyonunda bir arada olmaktan ve oyunlar oynamaktan sevinç duyan minik öğrenciler katılımlarından ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.