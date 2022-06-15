Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan’ı makamında ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Bozkurt ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan’ın nezdinde tüm Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak “183 yıldır milletimize ve ülkemize fedakârca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu Jandarma Teşkilatımızın 183. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milletimizin huzur ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan jandarma ve tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan, Başkan Bozkurt’un gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.