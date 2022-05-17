Başkan Bozkurt Enerji Kentler Birliği yönetimine yeniden seçildi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon üyeliğine yeniden seçildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 11 büyükşehir, 11 il, 124 ilçe ve 4 belde olmak üzere toplamda 150 üye belediyeden oluşan Enerji Kentler Birliği’nin Aydın Kuşadası’nda düzenlenen 2022 olağan meclis toplantısında yapılan oylamada birliğin Plan Bütçe Komisyon üyeliğine yeniden seçildi. Yapılan oylamada birliğin Plan Bütçe ve Komisyon üyeliğine yeniden seçilmesinden dolayı birliğe üye belediye başkanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Bozkurt, ’’Enerji Kentler Birliği olağan meclis toplantılarımızda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek, ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayabilmek için var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.