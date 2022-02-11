Başkan Bozkurt Aşağıkuzfındık sakinleri ile bir araya geldi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Aşağıkuzfındık mahallesi ile devam etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ile birlikte ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemeye Aşağıkuzfındık mahallesini ziyaret etti. Sakinler ile bir araya gelen Başkan Bozkurt, mahallede gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Belediye tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.