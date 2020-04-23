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Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı

BAŞKAN BIYIK

Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı

BAŞKAN BIYIK

23 Nisan 2020 Perşembe 18:20
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Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Ramazan ayı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Bıyık Mesajında, “Ramazan ayına ulaşmamızın manevi huzuruna ihtiyacımız olan bu zorlu süreçte paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini kat ve kat anlayacağımız, millet olarak bizi biz yapan değerlerimizle bu güzel mübarek aydan kuvvetlenerek çıkmamıza vesile olmasını arzu ediyorum. Resulullah (a.s.), ‘Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmadır’ dedi. Resullulah (a.s.) ‘de Hadisi Şerif’inde dediği gibi Ramazan ayının rahmeti hepimizi sarsın, mağfireti sağlık versin ülkemizi saran bu salgından hayırlısıyla muvaffak eylesin milli ve manevi bütün değerlerimizi bir arada yaşamayı nasip etmesi ve bu umut dolu hadisin ışığında, yaşadığımız bu zorlu sürecin bitmesi umuduyla gelecek Ramazan aylarında birlikte iftarlar açacağımız, milletimizle birlikte camileri doldurup namazlarımızı kılacağımız Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en içten şekilde yaşayacağımız zamanların gelmesini Allah’ tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran Ramazan-ı Şerif’in, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” diye aktardı.

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