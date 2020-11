Başkan Bıyık’ın 10 Kasım mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde bizlere düşen görev onun düşüncelerini benimsemek ve cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal Atatürk bizlere ışık tutan her şeyden önce bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, yarınlarımıza yön veren bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir’ diyerek onun fikirlerinden şaşmadan, cumhuriyet çizgisinden sapmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğini vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm zorluklar, imkansızlıklar karşısında umutsuzluğa düşmemiş, hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Türk milletine olan sevgisiyle her şeyin üstesinden gelmiştir. Onun bu vatan için yaptıkları bizlere her zaman rol model olmuş, dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlıkları tüm dünyaya örnek olmuştur. O bir devlet adamı, efsane bir komutandı. Bizler de cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmalı, tehlikelere karşı uyanık olmalı, onu anlamalı, bizleri nelere karşı uyardığının farkında varmalıyız. Cumhuriyetimizin izinde, vatanımıza en iyi şekilde sahip çıkacağımıza, bağımsızlık mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için hiç taviz vermeden hizmet edeceğimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."