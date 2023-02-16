Başkan Ataç’tan üreten kadınlara teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, depremzedelere destek olmak amacıyla kıyafet diken belde evi kursiyerlerini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere destek olmak amacıyla kıyafet diken belde evi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Sütlüce Belde Evi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Tunalı Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe’de, depremlerden etkilenen depremzedeler için kıyafet dikimi gerçekleştiriliyor. Belde evlerinde açılan giyim kursuna katılan kadın kursiyerler, kış mevsimine uygun kumaşlar ile hem yetişkin hem de çocuk depremzedeler için kıyafetler dikerek depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

"Kadınlarımız depremzedelere destek için çalışıyor"

Belde evi kursiyerlerini ziyaret ederek teşekkür eden Başkan Ataç, “Bizim belde evlerimiz bütün dönem çalışan yerlerdir. Depremin ilk günü bir kadın arkadaşımız biz depremzedelere destek olmak istiyoruz diye telefon etti. Depremzedelere kıyafet dikmek istediklerini söyledi. Çok hoşuma gitti. İlk günden bu yana büyük bir üretim yaptılar. Evlerinden dikiş makinalarını getirdiler, parça kumaş getirdiler. Biz de onlara destek için yeni kumaşlar alacağız. Bu kumaşlarla uyku tulumu, çamaşır, yorgan, çarşaf gibi orada ihtiyaç olan bütün dikebilecekleri ürünleri dikecekler. Belde evlerimizde yoğunluk devam ediyor. Kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onları hassasiyeti çok önemli. Hem üzgünler hem de bir taraftan da çalışıyorlar. Bu tür katkı vermek insanın gönlünü de rahatlatıyor. Kadınlarımızın elleri 10 gündür depremzedelere destek vermek amacıyla çalışıyor. Allah razı olsun gerçekten yaptıkları iş çok önemli” diye konuştu.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

65 yaşındaki emekli öğretmen Fazilet Şafak, “Buraya yeni geldim. Evde sıkıldığım için buralara katılmak istedim. Bu da depreme denk geldi. Biz depreme karşı vatandaş olarak eğitilmek istiyoruz. Biz online eğitimden uzaktan eğitimden anlayan jenerasyon değiliz. Yüz yüze sabah olsun gece olsun eğitilmek istiyoruz. Depremzedeler için bazı malzemelerden elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

"Yaraları sarmaya çalışıyoruz"

Zeynep Dayın, “Ev hanımı arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük. Bu şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz, insanlara merhem olmaya çalışıyoruz. Bize imkân tanındığında Türk kadını olarak neler yapabileceğimizi gösteremeye çalışıyoruz. İnsanlara, kadınlara örnek olmak istiyoruz. İstiyorum ki kadınlar evlerinde durmasın dışarı çıksın. İstiyorum ki kadınlar bir araya gelsin. Çok güzel işlere imza atabilir Türk kadını. Ben her şey için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaramız çok büyük hepimiz çok etkilendik. Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Daha bilinçli olmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah gelecek nesil bu tür şeyler yaşamaz” ifadelerini kullandı.

"Herkese teşekkür ediyoruz"

Aynur Çokay dikiş eğitmeni, “Bu acılı günümüzde belde evlerimizi açarak gönüllü kursiyerlerimizle kıyafetler diktik. Daha çalışmalarımız devam etmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bir daha yaşatmasın. Biz burada bebek kıyafetlerinden yaşlılara, yetişkinlere her boy kıyafet dikiyoruz. Daha çok eşofman, bebek kıyafeti, tulumlar, battaniyeler dikiyoruz. Bugün de yastık kılıfı ve tülbent dikiyoruz” diye konuştu

Bin 303 parça üretildi

Belde evi kursiyerleri 5 noktada hem çocuklar için hem de yetişkinler için eşofman takımı, alt-üst giyim, battaniye, atkı, şapka başta olmak üzere toplam bin 303 parça üreterek depremzedelere destekte bulundu.

Öte yandan Başkan Ataç’ın ziyareti esnasında Tunalı Belde Evi’nde bulunan 7 yaşındaki Ahmet Erecek, depremzedelerle ilgili yapmış olduğu resmi Başkan Ataç’a takdim etti.

Başkan Ataç’a belde evi ziyaretlerinde mahalle muhtarları da eşlik etti.