Başkan Ataç’tan normalleşme değerlendirmesi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sürecini değerlendirdi. Başkan Ataç, “Sarı renk olarak belirlenen ve orta risk sınıfındaki Eskişehir’imizi, hep birlikte kurallara uyarak mavi seviyeye taşıyabiliriz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Ataç sarı renk olarak belirlenen ve orta risk sınıfındaki Eskişehir’in, hep birlikte kurallara uyarak mavi seviyeye ulaşmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Başkan Ataç, “Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz Korona virüs ile mücadelede, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleri fedakârlık gösterdi. Eskişehir’imiz de süreç boyunca duyarlılık ile hareket eden kentler arasında yer aldı. Öte yandan ekonomideki kötü gidişat, pandemi şartları ile birlikte esnafımızın adeta belini büktü. Tepebaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için birçok çalışma gerçekleştirirken, esnaf dostlarımız için de bir takım destekleri hayata geçirmeye çabaladık. Şu aşamada ise açıklanan normalleşme süreci ile birlikte dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Normalleşme denince aklımıza, virüs yokmuşçasına yaşamaya devam etmek gelmemeli. Normalleşmeden anlamamız gereken, virüse karşı tedbirleri elden bırakmadan normalleşmedir. Bir hekim olarak altını çizerek belirtmek isterim ki; ticarethaneler, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları, AVM’ler, marketler, parklar, resmi kurumlar gibi birçok vatandaşın bir araya geldiği noktalarda, yani evimiz dışındaki hemen her yerde, yine kendimizi ve toplumumuzu korumak için tedbirli olmalıyız. Özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kuralları, ellerimizin temizliği gibi hususları asla ihmal edemeyiz, rehavete kapılamayız. Böylelikle sarı renk olarak belirlenen ve orta risk sınıfındaki Eskişehir’imizi, hep birlikte kurallara uyarak mavi seviyeye taşıyabiliriz. Bu virüsü, duyarlılık ve dayanışma ruhumuz ile aşacağız. Koronaya inat, yaşasın hayat” ifadelerini kullandı.