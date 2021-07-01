Başkan Ataç’tan Madımak mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivas Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşananların ilk günkü tazeliği ile hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı.

Başkan Ataç, “Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Madımak Katliamı, tarihimizin en karanlık günlerinden biridir. Cumhuriyetimizi, geleceğimizi, insanlığı aydınlatan çok değerli isimleri yitirdiğimiz bu korkunç olay, sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin de utanç sayfaları arasında yerini aldı. Laikliğe, aydınlanmaya, insana düşman; karanlık beyinlerin Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen ortaçağ katliamının hukuki süreci de ne yazık ki, zamana yayılarak etkisizleştirildi. Madımak’ta yaşananlar ülkemizin ortak acısı olarak ilk günkü tazeliği ile hafızalarımızdaki yerini her zaman koruyacak. Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren tüm canları rahmet ile anıyor, benzer olayların yaşanmaması, toplumumuzun farklılıklarından dolayı çatışmalara uğramaması için hepimize büyük sorunluluklar düştüğünü hatırlatmayı görev biliyorum. Hasan Hüseyin Korkmazgil’in dizelerindeki gibi; ’Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz” ifadelerini kullandı.