Başkan Ataç’tan Lozan mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu’yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması’nın 99. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlem ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Ataç, “Lozan Barış Antlaşması, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milli Mücadele’den zaferle ayrılan milletimizin meclisi tarafından Lozan’a gönderilen heyetçe imzalanan antlaşma, Atatürk’ün anlatımıyla, ‘Türk ulusuna karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir.’ Türkiye’nin geleceğini yalnızca Türk Milleti’nin belirleyeceğini kabul ettiren Lozan Antlaşması, tarihin tozlu raflarında kalan bir belge niteliğinde değerlendirilemeyecek kadar önemlidir. Lozan Barış Antlaşması, milletimizin gururla övünmesi gereken, daha önce emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir. Atatürk, Cumhuriyet devrimleri ile Lozan’da elde edilen zaferi ’fikri hür vicdanı hür’ insanların yaşadığı bir Cumhuriyet’e dönüştürmeyi yine ulusun iradesi ile gerçekleştirmiştir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden çıkış yine Büyük Önder’in bize emanet ettiği ulusun iradesidir. Bu iradenin tapusu olan ve Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu’yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması’nın 99. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlem ile anıyorum” sözlerini kullandı.