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Başkan Ataç’tan korona açıklaması

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ

Başkan Ataç’tan korona açıklaması

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ

31 Mayıs 2020 Pazar 16:17
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Başkan Ataç’tan korona açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Normalleşme sürecine girerken tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tepebaşı Belediyesi olarak toplum sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasında normalleşme sürecine girilirken virüse karşı tedbirli olmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Ataç, “Tüm dünyada sağlık tehdidine dönüşen Korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönem, sosyal hayatta bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Hastalığa dair istatistikler olumlu bir gelişim yakalandığını gösteriyor. Ancak bu gelişim, hiçbirimizi rehavete sevk etmemelidir. Çünkü Korona virüs, tehlikesinden bir şey kaybetmemiştir. Bu sebeple kişisel hijyen kurallarına uymaya, maske kullanmaya, izolasyon ve sosyal mesafeyi gözetmeye devam etmeliyiz. Sağlığımız, aldığımız önlemler doğrultusunda güvende olacaktır. Normalleşme sürecine girerken tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bugüne kadar tıp bilimi üzerine düşeni layıkıyla yapmıştır. Tıbbi mücadele sürerken alacağımız kişisel tedbirler ile birlikte çevremizi koruyacaktır. Bundan sonraki süreçte büyük sorumluluk bizlere düşmektedir” dedi.

“Koronaya inat yaşasın hayat”

Tepebaşı Belediyesinin salgının kendisini gösterdiği ilk günden bu yana gerekli tedbir çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak bizler de toplum sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz. Sorumluluk alanımızda gerekli tedbirleri kesintisiz şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Kamusal alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz mesailerini özveri ile sürdürüyor. Öte yandan Mavi Masa hattımız 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hizmetinde. İhtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak karşılanıyor. Bu süreci şimdiye kadar olduğu gibi sağduyu ve dayanışma ruhu ile yaşamaya devam edersek, en az kayıp ile tamamlayacağımıza inanıyorum. Koronaya inat, yaşasın hayat” sözlerini kullandı.

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