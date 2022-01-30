Başkan Ataç’tan Eskişehir OSB’ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni (EOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimi ile görüştü.

Ziyarette Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin ile sanayiciler İsmail Kunduracı ve Hakan Bayar yer aldı. Gerçekleşen ziyarette sanayideki son gelişmeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’deki son gelişmelere ilişkin Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a bilgiler verdi. Başkan Küpeli, 4 yıllık görev süreci boyunca Eskişehir’de kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, Tepebaşı Belediyesi ile de önemli iş birlikleri yaptıklarını ve örnek çalışmalara imza attıklarını iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise, Eskişehir sanayisinin son yıllarda önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. Ataç, sanayicilerin yaşamış oldukları sıkıntılara rağmen üretmeye, şehrin ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Eskişehir OSB yönetiminin başarılı işlere imza attığını söyleyen Başkan Ataç, Belediye-OSB iş birliğinin ise artarak devam edeceğini söyledi. Ataç, 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul’da Başkan Küpeli ve ekibine başarılar diledi.