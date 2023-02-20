Başkan Ataç’tan depremzedelere ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Eskişehir’e gelen depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında Eskişehir’e gelen depremzedeleri ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgeden ayrılan depremzedeler Eskişehir’e yerleşti. Başkan Ataç, Hatay’dan gelerek Ertuğrulgazi Mahallesine yerleşen Çaylı ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan aileler, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç ise, “Bu zor günlerin birlikte üstesinden geleceğiz. Yaralarımızı dayanışma ile saracağız” dedi.

Başkan Ataç’a ziyaretlerinde Meclis Üyesi Turgut Doğandor, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın ve mahalle sorumluları eşlik etti.