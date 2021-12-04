Başkan Ataç’tan başarılı öğrencilere tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Özel Çağfen Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Eskişehir’de faaliyet gösteren eğitim kurumları ile temasları sürüyor. Son olarak Özel Çağfen Anadolu Lisesi Okul Müdürü Reyhan Arslanhan, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, e Twinning projeleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, öğrencileri tebrik ederken, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ilerlerken çağın gereklilikleri doğrultusunda eğitimcilerimiz de en büyük yol arkadaşları. Bu tür başarılı çalışmaları gençlerimizden dinlerken, gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Siz öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.