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Başkan Ataç’tan ‘Avukatlar Günü’ mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESKİŞEHİR 04.04.2021, 12:19
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Başkan Ataç’tan ‘Avukatlar Günü’ mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik etti. Mesajında hukuku üstün kılmak için savaşan, hak ve adaletten yana olan hukukçuların yanında olduğunu belirten Başkan Ataç, “3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de Türk Avukatlar Birliği toplantısı yapılmış, bu toplantıda tüm baroların aynı çatı altında toplanması fikri ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte, 5 Nisan tarihi, Avukatlar Günü olarak ilan edilmiştir. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, saygılar sunarım” sözlerini kullandı.
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