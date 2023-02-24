Başkan Ataç’tan AKUT’a teşekkür ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meydana gelen depremlerin ardından AKUT Operasyon Merkezini ziyaret ederek Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Eskişehir ekibi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Eskişehir ekibi ile bir araya geldi. Başkan Ataç, AKUT Operasyon Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette AKUT Eğitim Sorumlusu Mete Kızıl ve arama kurtarma ekibinden Kahramanmaraş’ta gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kızıl, gittikleri ilk gün bir çocuğu enkazdan canlı çıkartmalarının kendilerini motive ettiğini belirtti.

Beraber hareket edeceğiz

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, “Ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bu afet 13 milyon insanın yaşadığı 10 ilimizi kapsadı. Bir daha böyle bir acı yaşamayalım. Alanın çok geniş olması nedeniyle çöken binalardan kurtarma hareketleri yeterince olmadı. Hem ekiplerin azlığı hem havaların soğuk olması göçük altındaki insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Tabi güzel olaylar de yaşandı. En az 20 yıldır bu konuda söz sahibi olan AKUT’a teşekkür etmeye geldim. Yaptıkları işler her zaman olduğu gibi yine insan hayatıyla ilgiliydi. Bundan sonra AKUT ve Tepebaşı Belediyesi daha iç içe olup beraber hareket edeceğimizin kararını aldık. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Her zaman desteğe hazırız

Eğitim Sorumlusu Kızıl da, “Büyük bir afet yaşadık. Biz de AKUT Eskişehir ekibi olarak bölgeye giderek 38 kişilik bir ekiple müdahalede bulunduk. Bugüne kadar Ahmet Başkanımız bize hep destek oldu. Bundan sonra da hep beraber el birliği ile mücadelemize devam edeceğiz. Sağ olsun biz onları yanımızda gördükçe mutlu oluyoruz. Kendisinin bizi ziyaret etmesi son derece önemliydi. Her zaman biz buradayız, her zaman da desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.