Başkan Ataç’tan 29 Ekim mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, dünyanın önde gelen kentleri ile yarışır bir Eskişehir’i kurma hayalimizi, yine birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak, üreterek ve gelecek nesillerimizi gözeterek gerçekleştirmek için çabalamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Çok değerli bir bayramı, Cumhuriyetimizin 99. yılının coşkusu ile birlikte karşılıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin kutladığı tüm bayramlar gibi büyük bir önem ve değere sahiptir. Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kurtuluş mücadelesinde tüm dünyaya gösterdiği bağımsızlık tutkusu, 29 Ekim 1923’te millet egemenliğinin ilan edilmesi ile neticelenmiştir. Bizler de Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, dünyanın önde gelen kentleri ile yarışır bir Eskişehir’i kurma hayalimizi, yine birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak, üreterek ve gelecek nesillerimizi gözeterek gerçekleştirmek için çabalamaya devam ediyoruz. Bu çabamızda en büyük gücü ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı siz Eskişehirlilerden alıyoruz. Bu sayede daha önce ülkemizde kazanılmamış dünyanın en prestijli ödüllerini, yine dünya genelindeki binlerce şehir ve proje arasından sıyrılarak kentimize getirmeyi başarıyoruz. ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün görmek isteyeceği bir kent oluşturmak’ ilkesi ile çalışmaya, beraberlik ruhu ve ortak akıl anlayışı ile hareket etmeye, üretmeye, paylaşmaya, çevremizi ve dünyamızı korumaya, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, yine siz Eskişehirlilerin destekleri ile devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimi saygı ile selamlıyorum” sözlerini kullandı.