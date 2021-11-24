banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması

Başkan Ataç’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESKİŞEHİR 24.11.2021, 14:18
Başkan Ataç’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının son yıllardaki artışına dikkat çekti. Mesajında kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, “Ülkemizde meydana gelen kadın cinayetleri, 2000’li yıllar ile birlikte büyük artış göstermiştir. Toplumsal yaşantımızın her kademesinde doldurulamaz yerleri olan kadınlarımız, yaşamın içinde eşit olarak var olma mücadelesi verirken; tecavüz, şiddet, istismar ve ölüm ile yok edilen hayatları, içimizi acıtıyor. Kadına karşı şiddet, dünya tarihinde insanlık suçu ve kara bir lekedir. Yaşam hakkının gasp edilmesinin iyi hali ve ceza indirimi olmaması gerektiği, meydana gelen her kadın cinayeti sonrası anlaşılmakta fakat gerekli düzenlemeler bir türlü yapılmamaktadır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporlarına göre Türkiye’de, 2010-2020 yılları arasında toplam 2 bin 296 kadınımız cinayetlere kurban gitti. Bu rakam düşünüldüğünde; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adı ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir. Bizler ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşı, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddete, yine kadın-erkek kol kola karşı çıkacağız. Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızı selamlıyor, yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı ise saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7