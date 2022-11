Başkan Ataç’tan 25 Kasım mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, “Ülkemizde meydana gelen kadın cinayetleri, 2000’li yıllar ile birlikte büyük artış göstermiştir. Toplumsal yaşantımızın her kademesinde doldurulamaz yerleri olan kadınlarımız, yaşamın içinde eşit olarak var olma mücadelesi verirken; tecavüz, şiddet, istismar ve cinayet ile yok edilen hayatları, içimizi acıtıyor. Toplumların öncelikli mücadelesi, şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması olmalıdır. Her yıl on binlerce kadın, erkek egemen anlayışın ürettiği fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalıyor; yüzlerce kadın bu sistemli şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporlarına göre Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında toplam 2 bin 296 kadın cinayeti yaşanmıştır. Sadece 2021 yılında ise 280 kadının erkekler tarafından yaşamını yitirdiği, 217 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu raporlandı. Bu rakamlar düşünüldüğünde; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adı ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir. Bizler ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşı, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddete, yine kadın-erkek kol kola karşı çıkacağız. Şiddeti destekleyen anlayışa karşı ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle yürütülecek bu mücadele sayesinde, inanıyorum ki, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün farkındalığı artırmasını, mücadeleye güç katmasını diliyorum” sözlerini kullandı.