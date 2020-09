Başkan Ataç’tan 19 Eylül mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bağımsızlığı ve yaşatılması ile bütünlüğü için mücadele etmiş şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz de onurlanmış kişilerdir” dedi.

Başkan Ataç mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ ve ‘Mareşal’ unvanlarının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, her yıl ‘19 Eylül Gaziler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkların hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bağımsızlığı ve yaşatılması ile bütünlüğü için mücadele etmiş şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz de onurlanmış kişilerdir. Aziz şehitlerimizin hatıralarına duyduğumuz saygı, gazilerimize ve ailelerine destek olma görev ve sorumluluğumuz her zaman aynı minnettarlık içinde devam edecek. Şehit yakınlarımızla, gazilerimiz ve aileleriyle, yılın tek günü değil her gün, birlikte olmaktan, üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten, karşılaştıkları sorunların aşılması için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı, bütünlüğü ve ulusumuzun esenliği için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi ve bu uğurda gazi olmuş tüm vatanseverleri, saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.