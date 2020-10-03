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Başkan Ataç’ın işletme ziyaretleri sürüyor

BAŞKAN ATAÇ’IN İŞLETME ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR 03.10.2020, 15:17
Başkan Ataç’ın işletme ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kentte faaliyet gösteren işletmelere ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Kütahya yolu üzerinde bulunan Çilek Park’ı ziyaret etti. Ziyaretinde işletme sahibi Tahir Turhan ile sohbet eden Başkan Ataç, tesisi gezerek bilgiler aldı. Başkan Ataç çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi. Parkta yetiştirilen çileklerden de toplayan Başkan Ataç, üretimin her türlüsünü desteklediğini ifade etti.

Başkan Ataç, “İnsanların kent hayatından uzaklaşarak kendilerini dinleyebilecekleri, doğal yerlere ihtiyaçları var. Burada da güzel bir ortam oluşturulmuş. Tepebaşı Belediyesi olarak kentimize katma değer sağlayacak işletmelerin varlığından mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de tarımın çok ihmal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ben, insanın elinin değdiği, emek verdiği bir şeyin sonucunu görmesini çok değerli buluyorum; belediye başkanlığını da bu sebeple çok seviyorum. Bu yüzden tarım ile turizmin, hizmet sektörünün bir araya getirilmesi adına başarılı bir girişimcilik örneği. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tahir Turhan ise Başkan Ataç’a teşekkür etti.

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