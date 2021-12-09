Başkan Ataç’ın “İnsan Hakları Günü” mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10 Aralık “İnsan Hakları Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Hiç kimsenin dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyetinin farklı oluşu onu diğerlerinden daha değerli yapmaz.” diye belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 73’üncü yıl dönümü dolayısıyla İnsan Hakları Günü’nü kutlayan Başkan Ataç, "Ne yazık ki 10 Aralık’ı, güvence altına alınan hakların ihlal edildiği, adaletsizliğin giderek çoğaldığı, insan hayatının hakları ile birlikte değersizleştiği bir ortamda karşılıyoruz. İnsan, insan olduğu için değerlidir. Hiç kimsenin dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyetinin farklı oluşu onu diğerlerinden daha değerli yapmaz. Farklılıklarımız daima zenginliğimiz, bizleri birbirimize bağlayan unsurlar olmalıdır. İnsan haklarına saygı, toplumun gelişmişlik ve çağdaşlık seviyesinin bir ölçüsüdür. Ayrıca ne yazıktır ki insan hakları noktasında eşitlik sağlanmadan, uygar toplum da olunamıyor. Toplumun her kesiminde ırk, cinsiyet, sınıf farkı gözetmeksizin temel hak ve özgürlüklerin korunması, farklılıkları bir zenginlik olarak kabul etmek, kişilerin birbirlerinin alanlarına saygı göstermesi dünyada sevgi, saygı, huzur ve barışı artırmanın tek yolu olacaktır. Adalet ve barışın temelini oluşturan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 73’üncü yıl dönümünü kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; dil, din, ırk, renk, cinsiyet gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların huzur, dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.