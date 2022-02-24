Başkan Ataç’a kitabını hediye etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eğitimci Yazar İlyas Küçükcan ile bir araya geldi. Küçükcan, ‘Öncesi ve Sonrasıyla Çifteler Köy Enstitüsü’ isimli kitabını Başkan Ataç’a armağan etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yazar İlyas Küçükcan ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Dernek Başkanı Ayhan Türkseven’i makamında ağırladı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçükcan, “Öncesi ve sonrasıyla Çifteler Köy Enstitüleri kitabımın 3’üncü basımı yapıldı. Bu kitap içerisinde enstitünün değerlendirmesi, enstitünün çevresi, ortamı ve bugüne gelenleri de değerlendirerek yazdım. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çok yakın bir Köy Enstitüsü dostu ve çok ilgileniyor. O nedenle kitabımı kendisine sunmak istedim. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum” dedi. Küçükcan, ‘Öncesi ve Sonrasıyla Çifteler Köy Enstitüsü’ isimli kitabını Başkan Ataç’a armağan etti.

Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken, ortaya koyduğu eserden dolayı Küçükcan’ı tebrik etti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.