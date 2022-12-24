Başkan Ataç’a gönüllülerden teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri, desteklerinden dolayı teşekkür plaket takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri’ni makamında ağırladı. Ziyarette konukları, Başkan Ataç’a platform olarak sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri Başkanı Mesut Çavındar da Başkan Ataç’a verdiği destekler için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Ataç da “Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri’yle bir araya geldik. Toplum yararına çalışmaları dolayısıyla kendilerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.