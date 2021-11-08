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Başkan Ataç Ziraat Fakültesi öğrencileri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal alanda yürüttüğü örnek projeleri anlattı.

ESKİŞEHİR 08.11.2021, 16:09
Başkan Ataç Ziraat Fakültesi öğrencileri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal alanda yürüttüğü örnek projeleri anlattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın, kentte öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmaları sürüyor. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’ndaki buluşmaya, Başkan Ataç’ın yanı sıra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası’nın eski Eskişehir Şube Başkanı Yusuf Kızıldağ, belediye başkan yardımcıları ile ESOGÜ Ziraat Fakültesi’nde öğrenim gören Ziraat Mühendisleri Odası Genç Kolu ZMO-Genç üyesi öğrenciler katıldı.

Buluşmada, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği projeler, sinevizyon eşliğinde öğrencilere gösterildi. Ardından bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal alanda hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye’ye örnek olan çalışmalar olduğunu anlatarak, “Son 20 yılda iktidarın tarımı önemsememesi, yanlış politikaları neticesinde, tarımdaki girdilerin de yükselmesi ile üreticilerimiz çok zor bir duruma geldi. Tepebaşı Belediyesi olarak biz küçük üreticimize odaklandık, onlara destek verebilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Türkiye’de örnek gösterilerek hep ödüllendiriliyor. Gençler olarak hiç umutsuzluğa kapılmayın. İleride her şey çok daha güzel olacak. Çok değerli bir meslek sahibi olacaksınız. Ülkeler için en büyük stratejilerden biri tarımdır. Sizler eğitiminize ve gelişiminize odaklanın. Bizler, Tepebaşı Belediyesi olarak gerek tarım gerekse hayvancılığın önemini çok iyi biliyoruz. Bu önem doğrultusunda üreticilerimize destek olmaya, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. İleride hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Başkan Ataç, kırsal alanda Tepebaşı Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü; Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Sakintepe Soğuk Hava Deposu, güneş panelleri ile enerji üreterek gerçekleştirilen hayvansal sulama sistemi, kadın üreticilere çilek fidesi dağıtımı, Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali ve gönüllü bahçeleri gibi projeleri öğrencilere anlattı.

Buluşma, Başkan Ataç’ın öğrencilerden gelen soruları yanıtlaması ve günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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