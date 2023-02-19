Başkan Ataç Yeşiltepe Belde Evi inşaatını inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi’nde hizmete kazandırılacak belde evinde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi yapımına devam ettiği Yeşiltepe Belde Evi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yapımı tamamlanmak üzere olan merkeze giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Ataç, yapımı devam eden binanın kullanım alanlarını gezdi. Ataç burada yaptığı değerlendirmede, “Belde evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak’ta açmıştık. Biz belediyeciliğe ‘Merkeze değil, herkese hizmet’ ilkesi ile bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı belde evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Biz de zamanla sayılarını daha da artırmayı ve daha çok vatandaşımıza belde evi sıcaklığını ulaştırmayı hedefledik. Yeşiltepe Mahallesi sakinleri de belde evi için yoğun talep gösterdiler ve hazırlıkları bitme aşamasına geldi. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacak” dedi.

İncelemelerde Başkan Ataç’a eşlik eden Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşlar adına Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca incelemelerde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da yer aldı.