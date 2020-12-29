Başkan Ataç yaşam ve bakım merkezini yerinde inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi’nin tamamlanma aşamasına gelen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ataç, “Eskişehirlilerin bizlere duyduğu güven ile kentimize katma değer sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezi’nin yapımı, Aralık 2018’de imzalanan protokolün ardından tamamlanma aşamasına geldi. Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, 106 yatak kapasitesine sahip olacak. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi’nin toplam inşaat alanı ise 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.

Merkezi yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Ataç incelemelerinin ardından, “Bu güzide merkezimizin yapımını tamamlama noktasına geldik. Tesisimizde 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. Çalışmalar ile projemiz yakın zamanda hazır hale gelecek. Eskişehirlilerin bizlere duyduğu güven ile kentimize katma değer sunmaya devam ediyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özöğüt ailesine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm duyarlı hemşerilerimi de bu güzel merkezimize katkı vermeye ve benzer çalışmalar yaparak Eskişehir’e değer katmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç’a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, yakın zamanda kent halkının hizmetine sunulacak.