Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması’nda, Tepebaşı Belediyesi’nin örnek çalışmalarını ve uluslararası alanda kazandığı ödüllerini anlattı.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda, Türkiye’nin farklı kentlerinden belediye başkanlarını bir araya getiren zirvede, iklim krizine yönelik verilebilecek mücadeleler ve uygulama biçimleri masaya yatırıldı. Zirveye Başkan Ataç’ın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ile Ahmet Akın katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından programın “İklim Krizinin Etkileri Açısından Kentlerimizde Mevcut Durum ve Belediyelerimizce Sürdürülmekte Olan Uygulamalar” başlıklı kısmına geçildi. Bu kısımda belediye başkanları ve bürokratlar, belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen iklimsel faaliyetler hakkında bilgi verirken deneyimlerini de aktardı.

"Başkan Ataç Tepebaşı’nın çalışmalarını anlattı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; atık yönetim sistemi, GESİKOOP, Yeryüzü Ekoloji Okulu, temiz enerji uygulamaları, Remourban Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi, TARGES güneş enerjisi ile hayvansal sulama ve Tepebaşı Belediyesi’nin almaya hak kazandığı uluslararası ödüller hakkında katılımcılara bilgi verdi. Başkan Ataç, “Çalışmalarımızı belediye başkanlarımızın gelip görmeleri çok önemli. Biz bu proje ile iki tane büyük ödül aldık. Bir tanesi 2018 yılındaydı. Birleşmiş Milletler’in desteklediği İnsan Yerleşimler Formu diye bir çalışmalar var. Projeleri gönderdik, sonra davet ettiler. Etiyopya’da iki günlük bir programdı. Yaklaşık 52 ülke 500 katılımcı vardı. Gelenler tabi belediye başkanları, bakanlar ve buna benzer insanlar. İkinci gün konuşma hakkımızı kullandık. Arkadan çok sürpriz bir hediye geldi. Tepebaşı’nda sağladığımız yeni bir hayatın karşılığında Küresel Model Ödülü ile taçlandırıldık. Bu gerçekten bizim için büyük ödül. 14 yılda bir tane dahi Türk’ün gitmediği bir projeydi. İkincisi ise yeni aldığımız bir ödül. Geçen senenin sonunda yine Remourban ile müracaat ettik. Avusturya’da Energy Globe Vakfı var. 187 ülkede 2 bin 500 proje içinde birinci geldi. Dünyada tek ve Türkiye’de de ilk proje. Gerçekten dediğim gibi büyük onur duyduğumuz İstanbul’da Avusturya müsteşarı geldi bu hediyeyi ve takdim etti” dedi.

Toplantıya konuşmacıların yanı sıra CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko; Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP yöneticileri, ilçe başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Programın ikinci kısmı akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Kapsamında, Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Yönleriyle Belediyeler İçin Yol Haritası” konulu sunumlarıyla devam etti.