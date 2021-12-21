Başkan Ataç tecrübelerini gençlere aktardı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Lise öğrencilerine hekimlik ve belediye başkanlığı görevlerinden edindiği tecrübeleri aktaran Başkan Ataç, “Atatürk, hayatınız boyunca vazgeçilmez çizginiz olsun” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirli gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, bu kapsamda Şehir Koleji’nde düzenlenen “Geleceğimi Planlıyorum” söyleşisine konuk oldu. Programda Ataç, çocuklardan gelen soruları yanıtlarken gençliğinde sınavlara nasıl hazırladığından meslek seçimindeki kriterlerine, hekimlik hayatından belediye başkanlığı vizyonuna kadar pek çok konuda aktarımda bulundu.

Öğrencilere diş hekimliği mesleğine ilişkin bilgiler veren Başkan Ataç, “40 sene hekimlik ve oda başkanlığı, 20 sene belediye başkanlığı yaptım. Hekimlik ve oda yöneticisi olmamın bana sağladığı tecrübelerin, belediye başkanlığımda çok faydasını gördüm. Bu sayede Türkiye’ye örnek olan, dünyada takdir toplayan işler başardık. Diş hekimliği hem teorik bilgiyi hem de pratiği bir araya getiren butik bir meslek. Ben işimi yıllarca severek yaptım, hastalarım ile yakın ilişkiler kurdum. Öğrencilikten itibaren de hem el becerinizi geliştirebileceğiniz hem de çok çalışmanız gereken bir alan. Mesleğimi, aranızda diş hekimliğini düşünen tüm gençlerimize tüm yönleri ile tavsiye edebilirim” diye konuştu.

“Bu sevgiyi yüreklerden silemezler”

Başkan Ataç etkinlikte çocuklara Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinin öneminden de bahsederek, “Eski dönemlerde Almanya, İsviçre ve Amerika’ya çok sayıda diş hekimi giderdi. Birçok arkadaşım gitti. Ben, ‘Şehrimde hizmet edeceğim’ diyerek eğitimimin ardından Eskişehir’e döndüm. Eskişehir’de 40 yıla yakın diş hekimliği yaptım. Eğer Almanya’ya gitseydim bugün belediye başkanı değildim. Hayatınızda kendi çizginizi hiç bozmayacaksınız. Çok cazip seçenekler karşınıza çıksa da kendi kriterlerinize göre hareket etmelisiniz. Bakın 20 senedir Eskişehir’de çok başarılı şekilde belediyecilik yapıyoruz. Bu başarıda daima dik durmamız çok önemli. Bugüne kadar çizgimizi bozmadan geldik. Bu anlamda sizlere vereceğim en önemli tavsiye; asla ama asla Atatürk ilkelerinden hiçbir taviz vermemelisiniz. O, hepimiz için öyle büyük bir şans ve önemli bir lider. Atatürk olmasaydı bugün ben belediye başkanı olamazdım, valiler vali olamazdı, cumhurbaşkanları cumhurbaşkanı olamazdı. Kendisine ne kadar şükran duysak azdır. Elbette bundan sonra da hiçbir ilkesinden ayrılmayacağım. Sizler de Atatürk sevgisini görüyorum, ne yaparlarsa yapsınlar bu sevgiyi yüreklerden silemezler. Atatürk sizin de hayatınız boyunca vazgeçilmez çizginiz olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç’ın konuşması öğrenci ve öğretmenlerden alkış aldı. Program sonunda okul kurucularından Gönül Gökmeydan ve Ufuk Hocaoğlu, Başkan Ataç’a teşekkür etti. Başkan Ataç da öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u takdim etti.