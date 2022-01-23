Başkan Ataç: "Slogan değil Tepebaşı gerçeği"

Tepebaşı Belediyesi’nin soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle, evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlar için başlattığı destek hizmeti çok sevildi.

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üzeri ve/veya engelli vatandaşlar, acil durum ihtiyaçları için Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşıyor. Vatandaşlar Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını bildirdiklerinde, istekler Tepebaşı Belediyesi personeli tarafından vatandaşların kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Başkan Ataç: "Biz çok büyük bir aileyiz"

Hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin tüm imkanları ile daima kent halkının yanında olduğunu vurguladı. Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman ve her ortamda birlik halindeyiz. Aile olmanın ilk gereği de sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da beraber olmaktır. ‘Biz büyük bir aileyiz’ sözü, bizim için slogan değil Tepebaşı gerçeğidir. Bu anlayış ile hayata geçirdiğimiz ’#bizvarız Tepebaşı’ hizmetimiz ile de çetin geçen kış şartlarında deneyimli büyüklerimizi ve engelli bireylerimizi yalnız bırakmamış oluyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güven ve samimiyet ilişkilerimiz, daha da güçlenerek devam edecek. Hava soğuk olsa da Tepebaşı sıcak” sözlerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşarak acil ihtiyaçlarını temin etmekte yardım alan Eskişehirliler de hizmetten dolayı memnuniyetini belirtiyor. Konu hakkında bilgi almak ya da acil ihtiyaçlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşabiliyor.