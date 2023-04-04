Başkan Ataç şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, “Sözde değil, özünde her zaman yanımızda olan Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız Ahmet Başkanım, her zaman yanımızdasınız. Bir dediğimizi ikiletmiyorsunuz. Üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sizleri çok seviyoruz, baş tacımızsınız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, “Ramazan ayınız kutlu olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizlerle beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Sizleri çok seviyoruz, baş tacımızsınız. Sokak iftarlarımız bizim için çok değerli bir etkinlik, bugüne kadar 660 bin kişi iftar soflarımıza oturmuş. Toplumun da ayrışması değil kaynaşması bizim için çok önemli. Biz, şehitlerimizi ve gazilerimizi tek bir yerde tutarız, kalbimizde. Onları da asla sınıflandırmayız. Bu dostluğu, kardeşliği ömrümüz boyunca sürdüreceğiz. Beraber olacağız, iyi günü de kötü günü de paylaşacağız. Sevgi ve sağlık ile kalın” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen iftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.