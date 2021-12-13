Başkan Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kitap imza gününe katıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kaleme aldığı “Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Ocağında Alevilik 48 Perşembe Işığı” adlı kitabının imza gününe katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentteki kültürel etkinliklere katılarak vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Mehmet Demirtaş’ın kaleme aldığı, “Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Ocağında Alevilik 48 Perşembe Işığı” adlı kitabın imza gününe katıldı. Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Derneği lokalinde düzenlenen etkinlikte Mehmet Demirtaş, kitabını Başkan Ataç için imzalayarak takdim etti. Demirtaş’ı tebrik eden Başkan Ataç da “Mehmet Dedemiz, yıllardır birlikte olduğumuz bir büyüğümüz. Böyle değerli bir kitabı ortaya çıkarması çok değerli, kendisine emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Turgut Doğandor ile birlikte lokalde bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra etkinlikten ayrıldı.