Başkan Ataç kırsal mahallelerde vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Dereyalak, Yeniakçayır ve Akköy mahallelerinde Hıdırellez ve yağmur-şükür duası etkinliklerine katılarak vatandaşlar ile buluştu.

Başkan Ataç ilk olarak Dereyalak ve Yeniakçayır Mahallesi’nde yağmur ve şükür duasına katılarak vatandaşlar ile buluştu. Başkan Ataç daha sonra Akköy Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde kırsal mahalle sakinleri ile selamlaşarak sohbet eden Başkan Ataç, vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Başkan Ataç, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim için çok değerli. Üreticilerimiz de zor günlerden geçiyor. O yüzden yağmur ve bereket için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Biz de vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bereket için edilen dualara ortak olduğumuz için mutluyuz. Bu dönemin tüm üreticilerimiz için bolluk ve bereket ile geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç’a ziyaretlerinde Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri Turgut Doğandor ve Hasan Tutucu da eşlik etti.